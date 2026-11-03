مسافر سے شراب کی بوتل برآمد
ملتان ( کرائم رپورٹر )دبئی سے آنیوالے مسافر سے شراب کی بوتل برآمد ۔ نجی ایئر لائن کی پرواز انٹر نیشنل ایئر پورٹ پہنچی تو دوران کلیئرنس کسٹم سٹاف نے راجن پور کے رہائشی سکندر عباس کے سفری بیگ سے شراب کی بوتل برآمد کرلی۔
دبئی سے آنیوالے مسافر سے شراب کی بوتل برآمد ۔ نجی ایئر لائن کی پرواز انٹر نیشنل ایئر پورٹ پہنچی تو دوران کلیئرنس کسٹم سٹاف نے راجن پور کے رہائشی سکندر عباس کے سفری بیگ سے شراب کی بوتل برآمد کرلی۔
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