صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

1کروڑ 40 لاکھ جعلی چیک کیس،ملزم کی ضمانت خارج

  • ملتان
1کروڑ 40 لاکھ جعلی چیک کیس،ملزم کی ضمانت خارج

ملتان (کورٹ رپورٹر) ایک کروڑ 40 لاکھ روپے کے مبینہ چیک ڈس آنر کے مقدمے میں لاہور ہائیکورٹ ملتان بینچ نے ملزم ابوذر انصاری کی قبل از گرفتاری عبوری ضمانت خارج کردی۔ ۔۔۔

تفصیلات کے مطابق تھانہ صدر ملتان میں درج مقدمہ نمبر 191/26 میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ ملزم نے کاروباری لین دین کے سلسلے میں ایک کروڑ 40 لاکھ روپے کا چیک دیا، جو مقررہ تاریخ پر بینک میں پیش کرنے کے باوجود کیش نہ ہوسکا۔ مقدمے میں تعزیرات پاکستان کی دفعہ 489-F کے تحت کارروائی کی گئی ہے ۔ ملزم نے گرفتاری سے بچنے کے لیے لاہور ہائیکورٹ ملتان بینچ سے رجوع کیا تھا۔ 29 اکتوبر 2026ء کو جسٹس محمد طارق ندیم کی عدالت میں سماعت کے دوران متعدد بار آواز دینے کے باوجود درخواست گزار پیش نہ ہوا۔ عدالت نے صبح 9 بج کر 52 منٹ تک انتظار کے بعد عدم حاضری پر عبوری ضمانت کی درخواست خارج کرتے ہوئے پہلے سے دی گئی ضمانت بھی واپس لے لی۔

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

سانس کی بیماریوں میں خطرناک حد تک اضافہ

140سڑکوں کی تعمیر وبحالی کیلئے ٹینڈرنگ کا عمل مکمل

گیس بحران بےقابو ، تعطل 16 گھنٹے تک پہنچ گیا، ہوٹلوں اور تندوروں پر عوام کا رش

درخواست گزار کو پولیس سے رجوع کرنے کی ہدایت

ہوائی فائرنگ سے بچے کی ہلاکت کے ملزمان بری

اہلخانہ کے سامنے کار ڈیلر پر تشدد، 4ملزمان نامزد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
مرنے سے پہلے یہ کام کر جائیے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ٹیل‘ شانزے لیزے اور سیکرے کیور
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سنگاپور کے وزیر خارجہ کا دورۂ پاکستان اور ہمارے ایوان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
افسروں کے پوشیدہ فوائد
شاہد کاردار
رشید صافی
پاکستان کا افغانستان کو انتباہ
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
جو نقشِ کہن تم کو نظر آئے مٹا دو
نسیم احمد باجوہ