صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وہاڑی :محنت کش خاندان کا با اثر قبضہ مافیا کے خلاف احتجاج

  • ملتان
وہاڑی :محنت کش خاندان کا با اثر قبضہ مافیا کے خلاف احتجاج

خواتین پر تشدد اور گھر میں گھس کر ہراساں کرنے کا الزام ،کارروائی کا مطالبہ

وہاڑی (خبرنگار )محنت کش خاندان کا با اثر قبضہ مافیا کے خلاف احتجاج، خواتین پر تشدد اور گھر میں گھس کر ہراساں کرنے کا الزام تھانہ ٹھینگی کی حدود چک نمبر 161 ڈبلیو بی کی خواتین مردوں نے احتجاج کرتے ہوئے بتایا کہ بااثر قبضہ مافیا کے سرغنہ مہدی چدھڑ اور اس کے بھائی ہمارے گھر گھس جاتے ہیں اسلحہ کے زور پر تشدد کرتے ہیں اور ہراساں کرتے ہیں،پولیس نے مہدی چدھڑ کے بجائے باقی لوگوں پر ایف آئی آر دے دی اور مہدی اب نامعلوم افراد بھیج کر ہمیں ہراساں کروا رہا ہے ،خواتین نے حکام نوٹس لے کر کارروائی کا مطالبہ کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

رہائشی پلاٹوں کا کمرشل استعمال جاری، ٹائون پلاننگ ونگ سزائوں پر عمل نہ کراسکا

پنجاب میں سرمایہ کاری کافروغ ، اے ڈی سیزفوکل پرسن مقرر

گندم پیداوار مقابلہ:پہلی تینوں پوزیشنز سرسبز کسانوں کے نام

آئی جی نے ملازمین اور اہلخانہ کے مسائل سنے ،ریلیف کے احکامات

لاہور میں ایل پی جی 550 سے 600 روپے کلو فروخت

رواں سال بھی انسدادِ سموگ کیلئے عملی اقدامات نہ ہو سکے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
مرنے سے پہلے یہ کام کر جائیے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ٹیل‘ شانزے لیزے اور سیکرے کیور
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سنگاپور کے وزیر خارجہ کا دورۂ پاکستان اور ہمارے ایوان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
افسروں کے پوشیدہ فوائد
شاہد کاردار
رشید صافی
پاکستان کا افغانستان کو انتباہ
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
جو نقشِ کہن تم کو نظر آئے مٹا دو
نسیم احمد باجوہ