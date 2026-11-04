انجمن تاجران گول چوک وہاڑی نو منتخب عہدیداروں کی مبارکباد
وہاڑی (خبرنگار ) انجمن تاجران گول چوک وہاڑی کے نو منتخب عہدیداران کو ایم پی اے وہاڑی میاں ثاقب خورشید،مرکزی انجمن تاجران وہاڑی ارشاد حسین بھٹی۔۔۔
ضلعی جنرل سیکرٹری میاں ساجد آصف،جنرل سیکرٹری راؤ خلیل احمد،سابقہ کونسلر حاجی جمیل گجر،چیئرمین موبائل ایسوسی ایشن وہاڑی محمد علی عروج و دیگر شہریوں نے مبارکباد پیش کرتے ہوئے گلدستے پیش کئے ۔انجمن تاجران گول چوک وہاڑی کے نو منتخب عہدیداران جن میں چیئرمین حاجی محمد شریف،سرپرست اعلیٰ حکیم نذیر احمد،صدر شیخ شہزاد انجم چاند،جنرل سیکرٹری محمد بلال سلیمان و دیگرکو منتخب ہونے پر ثاقب خورشید و دیگر شخصیات نے مبارکباد پیش کی۔
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