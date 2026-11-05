3ایس ڈی اوز کو سزائیں
ملتان (خصوصی رپورٹر) میپکو انتظامیہ نے محکمانہ کیسز کا فیصلہ سناتے ہوئے 3ایس ڈی اوز کو سزائیں سُنادی ہیں ۔ عمر احم د کی انکریمنٹ ایک سال کیلئے بند، ذیشان حیدر ، محمد یوسف کو بھی مختلف سزائیں دی گئیں
میپکو انتظامیہ نے محکمانہ کیسز کا فیصلہ سناتے ہوئے 3ایس ڈی اوز کو سزائیں سُنادی ہیں ۔ عمر احم د کی انکریمنٹ ایک سال کیلئے بند، ذیشان حیدر ، محمد یوسف کو بھی مختلف سزائیں دی گئیں
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