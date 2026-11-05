بچے کے ورثا ء کی تلاش
ملتان (لیڈی رپورٹر)چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی حفاظتی تحویل میں موجود 9 سالہ گمشدہ بچے علی حیدر ولد مرتضیٰ والدہ کا نام ساجی کے ورثاء کی تلاش ہے بھرپور کاوش کے باوجود تاحال گمشدہ بچے کے ورثاء کا معلوم نہ ہو سکا ہے ۔
چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی حفاظتی تحویل میں موجود 9 سالہ گمشدہ بچے علی حیدر ولد مرتضیٰ والدہ کا نام ساجی کے ورثاء کی تلاش ہے بھرپور کاوش کے باوجود تاحال گمشدہ بچے کے ورثاء کا معلوم نہ ہو سکا ہے ۔
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