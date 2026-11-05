صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عمرہ ویزوں کے نام پر ساڑھے چار لاکھ کا فراڈ، ملزم گرفتار

  • ملتان
عمرہ ویزوں کے نام پر ساڑھے چار لاکھ کا فراڈ، ملزم گرفتار

ملتان (کرائم رپورٹر)ایف آئی اے ملتان نے عمرہ ویزوں کے نام پر شہری سے ساڑھے چار لاکھ روپے ہتھیانے کے الزام میں شاہد افضل کو گرفتار کر لیا۔۔۔۔

 شہری شاہد لطیف ولد لطیف محمد سے اسے اور اس کے والد کو سعودی عرب بھجوانے کے لئے عمرہ ویزے فراہم کرنے کے نام پر ساڑھے چار لاکھ روپے وصول کئے ۔ تاہم ملزم مبینہ طور پر نہ تو وعدے کے مطابق ویزے فراہم کر سکا۔ اور نہ ہی بار بار مطالبے کے باوجود رقم واپس کی۔واقعے کا مقدمہ تھانہ/سرکل ایف آئی اے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل (اے ایچ ٹی سی) ملتان میں درج کر لیا گیا ہے ۔ ڈائریکٹر ایف آئی اے ملتان زون کی ہدایات اور ڈپٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے سرکل ملتان کی نگرانی میں کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کیا گیا۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

نہری پا نی چوری، گندم و آٹے کی سمگلنگ کے واقعات کا جائزہ

ستھرا پنجاب ، ثمرات ہر شہری تک پہنچائے جائیں:چودھری محمد اکمل

میانوالی :گندم اُگاؤ مہم کے سلسلے میں نمبردار و کسان کنونشن

پانی چوری کی روک تھام،آبِیانہ وصولی مؤثر بنائی جائے ، علی اکبر

میانوالی میں انسدادِ پولیو مہم کی تیسرے روز بھی سخت نگرانی

ڈپٹی کمشنر شاہد عباس کا مریم نواز میڈیکل کالج کا دورہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گھومنے والی چرمی کرسی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
باپ بیٹے کی لوٹ مار پر مبنی کولیکشن
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سید مودودی کا فکری وارث کون؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
گدگدی
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
قلعہ بالا حصار اور جرنیلی سڑک
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
امتِ وسَط کی وحدت: شرعی مسلَّمات سے میثاقِ وحدت تک (1)
مفتی منیب الرحمٰن