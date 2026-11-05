صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سڑکوں کی تعمیرات کے سبب بجلی فراہمی بند رہے گی

  • ملتان
سڑکوں کی تعمیرات کے سبب بجلی فراہمی بند رہے گی

ملتان (خصوصی رپورٹر)میپکوترجمان کے مطابق جنوبی پنجاب میں سڑکوں کی کشادگی ونئی تعمیر،جاری ترقیاتی منصوبوں کی۔۔۔

 تکمیل اوربجلی کے تقسیمی نظام کی اپ گریڈیشن کے باعث بجلی کی فراہمی درج ذیل فیڈرز سے آج اور کل مختلف اوقات میں بند رہے گی۔ اس بندش سے 5نومبر کو ملتان سرکل کے 11کے وی لاڑ سٹی اورائیر یونیورسٹی فیڈرز سے ساڑھے آٹھ بجے صبح سے ساڑھے بارہ بجے دن تک،مظفر گڑھ سرکل کے 11کے وی سٹی1 علی پوراورجناح فیڈرز سے ساڑھے سات بجے صبح سے ڈیڑھ بجے دن تک،ڈی جی خان سرکل کے 11کے وی مانا احمدانی اورشیرو فیڈرز سے ساڑھے سات بجے صبح سے ساڑھے بارہ بجے دن تک بجلی کی فراہمی بندرہے گی۔ 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

جنرل ہسپتال سمن آباد میں طبی سہولیات کا فقدان

ڈی سی ٹوبہ کا سٹی ہسپتال اور سکول کا دورہ، سہولیات کا جائزہ

کوریا کا نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی کو واٹر پیوریفکیشن پلانٹ عطیہ

چناب نگر:صفائی ورکرز کی 100 فیصد حاضری یقینی بنانیکی ہدایت

مذہبی ہم آہنگی کیلئے ضلعی امن کمیٹی کا کردار اہم:آرپی او

ریسکیو اہلکاروں نے مریض کی امانت لواحقین تک پہنچا کر دل جیت لئے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گھومنے والی چرمی کرسی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
باپ بیٹے کی لوٹ مار پر مبنی کولیکشن
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سید مودودی کا فکری وارث کون؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
گدگدی
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
قلعہ بالا حصار اور جرنیلی سڑک
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
امتِ وسَط کی وحدت: شرعی مسلَّمات سے میثاقِ وحدت تک (1)
مفتی منیب الرحمٰن