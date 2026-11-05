صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وہاڑی چیمبر میں واسا سہولت ڈیسک قائم کرنے کا فیصلہ

  • ملتان
وہاڑی چیمبر میں واسا سہولت ڈیسک قائم کرنے کا فیصلہ

بلنگ کی غلطیوں، اضافی چارجز اور شکایات کے ازالے کیلئے سہولت ملے گی

وہاڑی (خبر نگار،نمائندہ خصوصی) وہاڑی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اور واسا انتظامیہ کے درمیان کاروباری برادری اور گھریلو صارفین کو بہتر شہری سہولیات کی فراہمی اور بلنگ کے مسائل حل کرنے کے لیے اہم پیش رفت ہوئی ہے ۔ اس سلسلے میں چیمبر آف کامرس کے زیر اہتمام واسا افسران کے دورے کے موقع پر اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت سینئر نائب صدر چیمبر محمد آصف چوہدری نے کی۔ اجلاس میں ایگزیکٹو ممبران محمد عثمان احمد اور خالد حسین چوہدری نے بھی شرکت کی۔اس موقع پر ڈائریکٹر فنانس واسا نعیم احمد تارڑ نے بریفنگ دی۔ باہمی مشاورت سے فیصلہ کیا گیا کہ صارفین کی شکایات کے فوری ازالے کے لیے چیمبر آف کامرس کے دفتر میں واسا سہولت ڈیسک قائم کیا جائے گا۔ اس ڈیسک پر پانی اور سیوریج کے بل موصول نہ ہونے ، اضافی چارجز، صارفین کے کوائف اور بلنگ ریکارڈ میں غلطیوں سمیت دیگر شکایات کے اندراج اور حل میں معاونت فراہم کی جائے گی۔سینئر نائب صدر محمد آصف چوہدری نے کہا کہ پانی اور سیوریج کے بل مقررہ تاریخ ادائیگی سے قبل صارفین تک پہنچائے جائیں تاکہ انہیں اضافی چارجز اور غیر ضروری پریشانی سے بچایا جا سکے ۔ انہوں نے بلنگ نظام میں بہتری کے لیے مختلف علاقوں میں خصوصی کیمپ لگانے کی تجویز بھی دی۔

 

 ایگزیکٹو ممبران نے شہر کے سیوریج نظام میں بہتری کے لیے واسا انتظامیہ کی کوششوں کو سراہا۔ڈائریکٹر فنانس نعیم احمد تارڑ نے واسا ایکٹ 2025ء کے حوالے سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ بلوں کی درستگی یا ترمیم کے نام پر کسی ایجنٹ یا غیر متعلقہ شخص کو فیس ادا نہ کی جائے ۔ رقم طلب کرنے کی صورت میں فوری طور پر واسا انتظامیہ یا چیمبر سہولت ڈیسک کو اطلاع دی جائے تاکہ متعلقہ افراد کے خلاف کارروائی کی جا سکے ۔اجلاس کے اختتام پر چیمبر انتظامیہ نے کاروباری حضرات اور ممبران سے اپیل کی کہ بلنگ یا اضافی چارجز سے متعلق شکایات کے حل کے لیے سہولت ڈیسک سے رجوع کریں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

الیونتھ ایونیو کی تعمیر:جی10 میں قائم ہفتہ وار اتوارخواتین بازار بند

ای فو اے ایس سسٹم ،کیسز کو مقررہ وقت میں نمٹانے کی ہدایت

ڈی آئی جی کی کھلی کچہری، شکایات کے فوری ازالے کے احکامات جاری

ڈیجیٹل والٹ،انٹر آپریبلٹی کا نظام خواتین کیلئے حکومت کا اہم اقدام ، روبینہ خالد

ثوبیہ سلطانہ سیکرٹری بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن بہاولپور تعینات

پارلیمنٹ ہائوس ،لاجز ،ارکان کی سکیورٹی موثر بنانے کی ہدایت

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گھومنے والی چرمی کرسی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
باپ بیٹے کی لوٹ مار پر مبنی کولیکشن
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سید مودودی کا فکری وارث کون؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
گدگدی
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
قلعہ بالا حصار اور جرنیلی سڑک
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
امتِ وسَط کی وحدت: شرعی مسلَّمات سے میثاقِ وحدت تک (1)
مفتی منیب الرحمٰن