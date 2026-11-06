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4بچے تحویل میں لے لئے

  • ملتان
4بچے تحویل میں لے لئے

ملتان (لیڈی رپورٹر)چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے 4 بھکاری بچے حفاظتی تحویل میں لے لئے۔ بچوں میں 10 سالہ دلاور، 12 سالہ نور قیوم، 11 سالہ کامران، 12 سالہ خرم شامل ہیں بچوں کو لاری اڈہ اور نادرن بائی پاس چوک سے تحویل میں لیا گیا۔

چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے 4 بھکاری بچے حفاظتی تحویل میں لے لئے۔ بچوں میں 10 سالہ دلاور، 12 سالہ نور قیوم، 11 سالہ کامران، 12 سالہ خرم شامل ہیں بچوں کو لاری اڈہ اور نادرن بائی پاس چوک سے تحویل میں لیا گیا۔

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