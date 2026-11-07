12سالہ بچہ والد کے سپرد
ملتان (لیڈی رپورٹر)چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا احسن اقدام ،12 سالہ گھر سے بھاگا گمشدہ بچہ والد کے حوالے کر دیا گیا 12 سالہ عثمان ولد نوید کو کچھ روز قبل تھانہ قطب پور سے حفاظتی تحویل میں لیا گیا تھا۔
چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا احسن اقدام ،12 سالہ گھر سے بھاگا گمشدہ بچہ والد کے حوالے کر دیا گیا 12 سالہ عثمان ولد نوید کو کچھ روز قبل تھانہ قطب پور سے حفاظتی تحویل میں لیا گیا تھا۔
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