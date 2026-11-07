مفاہمتی یادداشت پر دستخط
ملتان(خصوصی رپورٹر) ویمن یونیورسٹی ملتان اور مقامی گھی انڈسٹری کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوگئے طالبات کیلئے انٹرن شپ اور روزگار کے نئے مواقع ملیں گے۔ ، یادداشت کا مقصد یونیورسٹی اور انڈسٹری کے درمیان مضبوط ربط قائم کرنا ہے ۔
ویمن یونیورسٹی ملتان اور مقامی گھی انڈسٹری کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوگئے طالبات کیلئے انٹرن شپ اور روزگار کے نئے مواقع ملیں گے۔ ، یادداشت کا مقصد یونیورسٹی اور انڈسٹری کے درمیان مضبوط ربط قائم کرنا ہے ۔
Comments / رائے دیں
Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.
Approved Comments