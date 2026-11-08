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اسسٹنٹ کمشنر کا رانا کالونی کے قریب قائم قبرستان کا دورہ، صفائی کاجائزہ

  • ملتان
اسسٹنٹ کمشنر کا رانا کالونی کے قریب قائم قبرستان کا دورہ، صفائی کاجائزہ

جلال پورپیروالہ(نامہ نگار)اسسٹنٹ کمشنر کا رانا کالونی کے قریب قبرستان کا دورہ، صفائی کی صورتحال کا جائزہ لیا۔۔

 تفصیل اکے مطابق اسسٹنٹ کمشنر سعد صہیب سرور نے رانا کالونی کے قریب واقع قبرستان کا دورہ کیا اور وہاں صفائی ستھرائی کی صورتحال کا جائزہ لیا۔اس موقع پر ستھرا پنجاب کے متعلقہ سپروائزر کو ہدایت کی کہ قبرستان کی باقاعدہ صفائی، جھاڑیوں کی تلفی اور مجموعی صفائی کے انتظامات کو یقینی بنایا جائے۔

 

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