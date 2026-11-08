صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گھر کے باہر کھڑی لاکھوں مالیتی گاڑی چوری

  • ملتان
گھر کے باہر کھڑی لاکھوں مالیتی گاڑی چوری

وہاڑی(نمائندہ خصوصی )تھانہ دانیوال کی حدود میں گھر کے باہر کھڑی لاکھوں روپے مالیت کی کار نامعلوم ملزمان نے۔۔

 چرالی مقدمہ درج تفصیل کے مطابق شہری مدثر ذوالفقار سکنہ طارق بن زیاد کالونی وہاڑی نے پولیس کو درخواست دی کہ 2 اور 3 نومبر کی درمیانی شب تقریباً 12 بج کر 45 منٹ پر اس کی سفید رنگ کی ہونڈا بی آر وی (BR-V) ماڈل 2018ء جو گھر کے باہر کھڑی تھی نامعلوم ملزمان چوری کرکے لے گئے ۔ شہری کے مطابق گاڑی کی تلاش کے باوجود کوئی سراغ نہ مل سکا ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

فصلوں کی باقیات جلانے پر 2 کاشتکاروں کیخلاف مقدمات درج

مسافر وین میں ناقص گیس سلنڈر نصب کرنے والا ڈرائیور گرفتار

شادی شدہ خاتون اور جواں سال لڑکی سے مبینہ زیادتی

سابقہ رنجش کی بنا پر میاں بیوی پر مبینہ تشدد ،زخمی کردیا

مختلف علاقوں سے 8جواری گرفتار

ڈکیتی کی جھوٹی کال،شہری گرفتار

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ریاست اور عوام کا ساتھ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
کرپشن اب کوئی موضوع نہیں رہا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بھائی! ہم لڑائی کے ساتھ ہیں
رؤف کلاسرا
رشید صافی
ووٹ‘ جمہوری معاشروں کی اصل طاقت
رشید صافی
عمران یعقوب خان
مڈ ٹرم شکست کے بعد
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
خیبرپختونخوا کے مالیاتی سکینڈل اور تبدیلی کے دعوے
محمد عبداللہ حمید گل