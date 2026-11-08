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ناجائزاسلحہ رکھنے والے ملزم کی ضمانت منظور

  • ملتان
ناجائزاسلحہ رکھنے والے ملزم کی ضمانت منظور

ملتان(کورٹ ر پورٹر)جوڈیشل مجسٹریٹ ملتان نے غیر قانونی اسلحہ رکھنے کے مقدمہ میں گرفتار ملزم کی ضمانت کو 50 ہزار روپے کے ۔۔۔

مچلکوں کے عوض منظور کر لیا ہے ۔ پولیس تھانہ نیو ملتان میں درج ملزم اکرم کو پولیس نے گرفتار کر کے اس کے قبضہ سے 30 بور پسٹل اور 4 عدد گولیاں برامد کر لی تھی ۔ ملزم نے عدالت میں اپنی ضمانت کی درخواست دائر کی جو گزشتہ روز منظور ہو گئی ۔

 

 

 

 

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