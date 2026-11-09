صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یوم اقبال خودی، اتحاد اور بیداری کا پیغام دیتا ہے :شاہد اقبال

  • ملتان
یوم اقبال خودی، اتحاد اور بیداری کا پیغام دیتا ہے :شاہد اقبال

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار ) ڈسٹرکٹ بار کے سابق جنرل سیکرٹری و ممتاز قانون دان چوہدری محمد شاہد اقبال ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ 9 نومبر، یومِ اقبال ہمیں شاعرِ مشرق علامہ محمد اقبال کے افکار، فلسفۂ خودی، اتحاد اور بیداریِ ملت کے پیغام کو یاد کرنے کا دن ہے ۔

علامہ اقبال نے اپنے کلام کے ذریعے نوجوان نسل کو خود اعتمادی، محنت اور بلند مقصد کا درس دیا۔ انہوں نے کہا کہ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اقبال کے نظریات کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنائیں، تعلیم، تحقیق اور کردار سازی کو فروغ دیں ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ہیوی ٹریفک، تیز رفتاری، دھواں چھوڑتی گاڑیاں، 2026 میں 270 افراد جاں بحق

بلدیاتی خدمات اور دیگر سرکاری محکموں کی کارکردگی کا جائزہ

کاشتکاروں کو اب تک 151 ٹریکٹرز کی بکنگ مکمل ہو چکی

ڈپٹی کمشنر میانوالی کا شہر کے مختلف علاقوں اور مریم نواز میڈیکل کالج کا دورہ

سکیورٹی پرسنلز کی بھرتی ،امیدواروں کے فزیکل ٹیسٹ

خوشاب اور جوہرآباد کی تاجر برادری کے درمیاں رابطوں کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فکرِ اقبال اور جدید ذہن کے سوالات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
وہ چشمِ بصیرت کہاں سے لائیں؟
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
آٹو پالیسی، ایل پی جی اور امریکی الیکشن کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
بینکاری سے عالمی سطح کی دانشوری تک
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
آدھا سچ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکر ِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر