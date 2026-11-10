سرکاری سکولوں میں چائلڈ پروٹیکشن کمیٹیاں بنانے کی تجویز
ملتان (خصوصی رپورٹر) پنجاب کے سرکاری سکولوں میں بچوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے چائلڈ پروٹیکشن کمیٹیاں قائم کرنے۔۔
کی تجویز پیش کر دی گئی ہے ۔ اس سلسلے میں سیکرٹری سکول ایجوکیشن کو مراسلہ ارسال کیا گیا ہے ، جس میں بچوں کے تحفظ سے متعلق تعلیم کو نصاب کا حصہ بنانے کی سفارش بھی کی گئی ہے ۔تفصیلات کے مطابق وزیراعلیٰ پنجاب کے وژن کے تحت سرکاری سکولوں میں بچوں کے لیے جامع حفاظتی نظام متعارف کرانے کی تجویز دی گئی ہے ۔
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