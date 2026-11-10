صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اقبالؒ کے افکار نوجوان نسل کے لیے مشعلِ راہ ہیں، اعجاز ممتاز

  • ملتان
اقبالؒ کے افکار نوجوان نسل کے لیے مشعلِ راہ ہیں، اعجاز ممتاز

بورے والا (نمائندہ دنیا) امیدوار برائے جنرل سیکرٹری بار ایسوسی ایشن بورے والا چوہدری اعجاز ممتاز بابا آرائیں ایڈووکیٹ نے۔۔

 یومِ اقبال کے موقع پر اپنے خصوصی پیغام میں کہا ہے کہ علامہ محمد اقبالؒ کے افکار نوجوان نسل کے لیے مشعلِ راہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شاعرِ مشرق برصغیر کے عظیم مفکر، بلند پایہ شاعر اور فلسفی تھے ، جنہوں نے اپنی شاعری اور انقلابی فکر کے ذریعے مسلمانوں میں خودی، خودداری، اتحاد، بیداری اور آزادی کا جذبہ پیدا کیا۔ اقبالؒ کا فلسفہ آج بھی ہماری قومی زندگی کے لیے رہنمائی کا سرچشمہ ہے ۔ انہوں نے نوجوانوں کو بلند کردار، خود اعتمادی، محنت اور مقصدِ حیات کا شعور دیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

شیڈول ردی کی نذر: گیس بحران ، شہری ذہنی اذیت میں مبتلا

کباڑ خانوں کی رجسٹریشن ، پولیس کا قانون سازی کے لیے ڈرافٹ سرخ فیتے کی نذر

دستاویزات میں بے ضابطگیاں ، شپنگ ایجنسی پر 35 لاکھ روپے جرمانہ

مرزا آدم خان روڈ کی بحالی کا 70 فیصد کام مکمل

چائنہ انڈسٹریل زون منصوبے پرکام تیز کرنے کی ہدایت

کرا چی سے پشاور جانے والی عوام ایکسپریس کا افتتاح

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
دہری شہریت، کچھ باتیں مزید
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ٹیپو سلطان کی بیڈ چیمبر تلوار
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اقبال اور اکیسویں صدی کا مسلمان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
سول سروس میں اصلاحات کی سفارشات
شاہد کاردار
رشید صافی
غزہ کی دو کربناک تصویریں
رشید صافی
کنور دلشاد
تبدیلی کا امکان
کنور دلشاد