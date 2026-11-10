صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کوٹ ادو،3 ملزم گرفتار چرس، دیسی شراب برآمد

  • ملتان
کوٹ ادو،3 ملزم گرفتار چرس، دیسی شراب برآمد

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر ، نامہ نگار ) پولیس نے مختلف کارروائیوں کے دوران منشیات فروش سمیت تین ملزمان کو گرفتار کرکے 520 گرام چرس اور۔۔

 30 لیٹر دیسی شراب برآمد کرلی، جبکہ حفاظتی انتظامات کے بغیر پٹرول فروخت کرنے والی غیرقانونی آئل ایجنسی بھی پکڑ لی۔ تفصیلات کے مطابق پہلے واقعے میں تھانہ قصبہ گجرات کے علاقے میں اے ایس آئی غلام ربانی نے کارروائی کرتے ہوئے سجاد حسین اور محمد شاہد کو بغیر لائسنس گوپانگ آئل ایجنسی قائم کرکے حفاظتی تدابیر کے بغیر پٹرول کی خرید و فروخت کرنے پر گرفتار کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

شیڈول ردی کی نذر: گیس بحران ، شہری ذہنی اذیت میں مبتلا

کباڑ خانوں کی رجسٹریشن ، پولیس کا قانون سازی کے لیے ڈرافٹ سرخ فیتے کی نذر

دستاویزات میں بے ضابطگیاں ، شپنگ ایجنسی پر 35 لاکھ روپے جرمانہ

مرزا آدم خان روڈ کی بحالی کا 70 فیصد کام مکمل

چائنہ انڈسٹریل زون منصوبے پرکام تیز کرنے کی ہدایت

کرا چی سے پشاور جانے والی عوام ایکسپریس کا افتتاح

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
دہری شہریت، کچھ باتیں مزید
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ٹیپو سلطان کی بیڈ چیمبر تلوار
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اقبال اور اکیسویں صدی کا مسلمان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
سول سروس میں اصلاحات کی سفارشات
شاہد کاردار
رشید صافی
غزہ کی دو کربناک تصویریں
رشید صافی
کنور دلشاد
تبدیلی کا امکان
کنور دلشاد