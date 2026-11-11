ورکشاپ کا دورہ
ملتان(خصوصی رپورٹر)ایگزیکٹو انجینئر میپکو ٹرانسفارمرز ریکلیمیشن ورکشاپ ملتان عبدالرئوف سنگھیڑا نے رحیم یار خان ورکشاپ کا دورہ کیا جہاں انہوں نے ورکشاپ کی مجموعی کارکردگی، جاری کاموں اور ٹرانسفارمرز کی پروڈکشن کا جائزہ لیا۔
ایگزیکٹو انجینئر میپکو ٹرانسفارمرز ریکلیمیشن ورکشاپ ملتان عبدالرئوف سنگھیڑا نے رحیم یار خان ورکشاپ کا دورہ کیا جہاں انہوں نے ورکشاپ کی مجموعی کارکردگی، جاری کاموں اور ٹرانسفارمرز کی پروڈکشن کا جائزہ لیا۔
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