صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لا ایڈمیشن ٹیسٹ کے امیدواروں کے لئے رول نمبر سلپس جاری

  • ملتان
لا ایڈمیشن ٹیسٹ کے امیدواروں کے لئے رول نمبر سلپس جاری

ملتان (خصوصی رپورٹر)لائر ایجوکیشن کمیشن نے لا ایڈمیشن ٹیسٹ میں شرکت کرنے والے امیدواروں کے لئے رول نمبر سلپس جاری کر دی ہیں بتایا گیاہے۔

کہ ایل اے ٹی امتحان 15 نومبر 2026 برور اتوار کو منعقد ہوگا۔امیدوار ایجوکیشن ٹیسٹنگ کونسل کے پورٹل سے رول نمبر سلپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ۔ایچ ای سی کے مطابق امیدوار امتحانی مرکز پر رول نمبر سلپ کے ساتھ اصل قومی شناختی کارڈ لازمی ہمراہ لائیں ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
اگر ٹک ٹاکر ہوتے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
مولانا بھی بند گلی میں پھنس گئے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان صدیقی: اسیری کی رات
شاہد صدیقی
سلمان غنی
جنگ کا بوجھ اور امریکی عوام کا فیصلہ
سلمان غنی
محمد حسن رضا
دنیا کا آدھا زہر‘ تین ممالک ذمہ دار
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اسلام اور نفسیات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر