صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قومی استحکام کیلئے سیاسی و مذہبی جماعتیں متحد ہوں، حبیب الرحمن

  • ملتان
قومی استحکام کیلئے سیاسی و مذہبی جماعتیں متحد ہوں، حبیب الرحمن

وہاڑی (خبرنگار) جمعیت اہل حدیث پاکستان کے ایڈیشنل ناظم اعلیٰ ڈاکٹر حافظ حبیب الرحمن ضیاء نے کہا ہے کہ ملک کے موجودہ حالات تمام سیاسی و مذہبی جماعتوں سے قومی مفادات کو ترجیح دینے اور ملکی استحکام کے لیے مشترکہ کردار ادا کرنے کا تقاضا کرتے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ سیاسی و مذہبی قیادت ایک دوسرے پر الزامات لگانے اور کردار کشی کے بجائے باہمی احترام، تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرے اور مذاکرات کے ذریعے قومی مسائل کا حل تلاش کرے ۔ اختلاف رائے جمہوریت کا حصہ ہے ، تاہم اسے ذاتی دشمنی میں تبدیل کرنا ملک و قوم کے مفاد میں نہیں۔ڈاکٹر حبیب الرحمن ضیاء نے کہا کہ قوم اس وقت معاشی و معاشرتی مشکلات اور بے یقینی کا شکار ہے ، ایسے میں سیاسی محاذ آرائی عوام کی پریشانیوں میں مزید اضافہ کر رہی ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
اگر ٹک ٹاکر ہوتے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
مولانا بھی بند گلی میں پھنس گئے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان صدیقی: اسیری کی رات
شاہد صدیقی
سلمان غنی
جنگ کا بوجھ اور امریکی عوام کا فیصلہ
سلمان غنی
محمد حسن رضا
دنیا کا آدھا زہر‘ تین ممالک ذمہ دار
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اسلام اور نفسیات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر