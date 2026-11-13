منیجر اوقا ف خانیوال گرفتار
ملتان(کرائم رپورٹر)اینٹی کرپشن خانیوال ٹیم نے جوڈیشل مجسٹریٹ کی زیرِ نگرانی کارروائی کے دوران خالد محمود ڈسٹرکٹ منیجر اوقاف خانیوال کو رقم مبلغ 50000 روپے وصول کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا۔
اینٹی کرپشن خانیوال ٹیم نے جوڈیشل مجسٹریٹ کی زیرِ نگرانی کارروائی کے دوران خالد محمود ڈسٹرکٹ منیجر اوقاف خانیوال کو رقم مبلغ 50000 روپے وصول کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا۔
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