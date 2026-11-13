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جلیل آباد سے نامعلوم شخص کی لاش برآمد، نشتر ہسپتال منتقل

  • ملتان
جلیل آباد سے نامعلوم شخص کی لاش برآمد، نشتر ہسپتال منتقل

ملتان (کرائم رپورٹر) تھانہ جلیل آباد کے علاقے سے نامعلوم شخص کی لاش برآمد پولیس نے قبضے میں لیکر نشتر ہسپتال منتقل کردی۔

ڈبل چوک کے قریب نامعلوم شخص مردہ حالت میں پایا گیا جس کی اطلاع پر پولیس موقع پر پہنچی اور نامعلوم جس کی موت کی وجہ تاحال معلوم نہ ہوسکی کی لاش قبضے میں لیکر ریسکیو 1122سے نشتر ہسپتال منتقل کردی اور ورثا کی تلاش کے لئے کارروائی کا آغاز کردیا۔

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