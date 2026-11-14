صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پراپرٹی تنازعات ، کیسز فوری حل کرنے کے احکامات

  • ملتان
پراپرٹی تنازعات ، کیسز فوری حل کرنے کے احکامات

ڈسٹرکٹ سکروٹنی کمیٹی متاثرین کی درخواستوں ،شکایات میں سماعت میں سرگرم

ملتان (وقائع نگار خصوصی) شہریوں کے جائیداد سے متعلق ملکیتی حقوق کے تحفظ اور پراپرٹی تنازعات کے فوری حل کے لئے ضلعی انتظامیہ ملتان نے عملی اقدامات تیز کر دیئے ہیں۔ اس سلسلے میں عدالتی ٹربیونل کے تحت قائم ڈسٹرکٹ سکروٹنی کمیٹی متاثرین کی درخواستوں اور شکایات کی سماعت کر رہی ہے ۔کمیٹی نے گزشتہ ایک ماہ کے دوران 100 سے زائد کیسز کا جائزہ لینے کے بعد اپنی سفارشات مرتب کرکے مزید کارروائی اور فیصلوں کے لئے عدالتی ٹربیونل کو بھجوا دی ہیں۔ اس اقدام کا مقصد متاثرہ شہریوں کو ریلیف فراہم کرنا اور ان کے ملکیتی حقوق سے متعلق معاملات کو شفاف انداز میں حل کرنا ہے ۔دوسری جانب ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو حافظ محمد مدثر بھی ریونیو کورٹ میں مسلسل سماعتیں کر رہے ہیں، جہاں اب تک 120 سے زائد کیسز کے فیصلے کئے جا چکے ہیں۔شہریوں نے پراپرٹی تنازعات کے فوری حل، ملکیتی حقوق کے تحفظ اور متاثرین کی داد رسی کے لئے ضلعی انتظامیہ کے اقدامات کو سراہتے ہوئے وزیراعلیٰ کو خراج تحسین پیش کیا ہے ۔

 

 

 

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کا ملک چھوڑ کر جانا باعث تشویش،احسن اقبال

چیئرمین سی ڈی اے کا مارگلہ ایونیو،سنگجانی انٹر چینج کا دورہ

بینک آف خیبر ،مردوں کی صحت سے متعلق آگاہی سیشن کا آغاز

سی ٹی او کا فری سکوٹی ٹریننگ پروگرام کا دورہ، خواتین سے ملاقات

ممکنہ برفباری، مری میں متعلقہ محکموں کو الرٹ رہنے کی ہدایت

ڈی آئی جی کا افسروں کے ہمراہ مساجد کا دورہ، سکیورٹی انتظامات کا جائزہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
حلوہ، میٹھے کے بغیر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
مالِ مسروقہ اور دل سے اٹھتی ہوک
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سیاست کو ری سیٹ کرنے کی خواہش
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اب درندوں سے نہ حیوانوں سے ڈر لگتا ہے
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
ذیابیطس کا پھیلتا مرض
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
امتِ وسَط کی وحدت: شرعی مسلَّمات سے میثاقِ وحدت تک (4)
مفتی منیب الرحمٰن