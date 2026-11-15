10سالہ بچہ زیر تحویل
ملتان (لیڈی رپورٹر)چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے 10 سالہ گمشدہ بچہ حفاظتی تحویل میں لے لیا گمشدہ بچہ اپنا نام احمد ولد عبدالرحمن اور اپنا گھر لاہور بتاتا ہے بچے کو ریلوے پولیس کی اطلاع پر کینٹ ریلوے اسٹیشن ملتان سے حفاظتی تحویل میں لیا گیا ۔
چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے 10 سالہ گمشدہ بچہ حفاظتی تحویل میں لے لیا گمشدہ بچہ اپنا نام احمد ولد عبدالرحمن اور اپنا گھر لاہور بتاتا ہے بچے کو ریلوے پولیس کی اطلاع پر کینٹ ریلوے اسٹیشن ملتان سے حفاظتی تحویل میں لیا گیا ۔
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