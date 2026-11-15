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142ایمرجنسیز پر رسپانس

  • ملتان
142ایمرجنسیز پر رسپانس

ملتان (کرائم رپورٹر)ریسکیو 1122 ضلع ملتان نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مجموعی طور پر 142 ایمرجنسیز پر ریسپانس کرتے ہوئے 150 افراد کو ریسکیو کیا۔ ان ایمرجنسیز میں 130 ملتان شہر، 8 شجاع آباد جبکہ 4 جلالپور پیر والا میں رپورٹ ہوئیں۔

ریسکیو 1122 ضلع ملتان نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مجموعی طور پر 142 ایمرجنسیز پر ریسپانس کرتے ہوئے 150 افراد کو ریسکیو کیا۔ ان ایمرجنسیز میں 130 ملتان شہر، 8 شجاع آباد جبکہ 4 جلالپور پیر والا میں رپورٹ ہوئیں۔

 

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