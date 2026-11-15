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تعمیراتی منصوبوں کے سبب بجلی بند رہے گی

  • ملتان
تعمیراتی منصوبوں کے سبب بجلی بند رہے گی

ملتان (خصوصی رپورٹر)میپکوترجمان کے مطابق جنوبی پنجاب میں سڑکوں کی کشادگی ونئی تعمیر،جاری ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل اوربجلی کے تقسیمی نظام کی اپ گریڈیشن کے باعث بجلی کی فراہمی درج ذیل فیڈرز سے 16نومبر2026ء (بروزسوموار)کو مختلف اوقات میں بند رہے گی۔

میپکوترجمان کے مطابق جنوبی پنجاب میں سڑکوں کی کشادگی ونئی تعمیر،جاری ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل اوربجلی کے تقسیمی نظام کی اپ گریڈیشن کے باعث بجلی کی فراہمی درج ذیل فیڈرز سے 16نومبر2026ء (بروزسوموار)کو مختلف اوقات میں بند رہے گی۔

 

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