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سی ای او میپکو انجینئر کا دورہ ساہیوال ،انتظامی اجلاس

  • ملتان
سی ای او میپکو انجینئر کا دورہ ساہیوال ،انتظامی اجلاس

ملتان (خصوصی رپورٹر)چیف ایگزیکٹو آفیسرمیپکو انجینئر گُل محمد زاہد نے ساہیوال کا دورہ کیا جہاں انہوں نے سرکل کے تمام ڈویژنل افسروں کے۔۔

 ساتھ اجلاس منعقد کیا اور بجلی کی فراہمی، آپریشنل کارکردگی اور انتظامی امور کا جائزہ لیا۔اجلاس کے دوران چیف ایگزیکٹو آفیسر نے ساہیوال سرکل میں جاری آپریشنل سرگرمیوں اور بجلی کی تقسیم کے نظام سے متعلق امور کا جائزہ لیتے ہوئے افسروں کو ہدایت کی۔ کہ صارفین کو بجلی کی بلاتعطل فراہمی، شکایات کے بروقت ازالے اور سروس ڈیلیوری میں بہتری کے لئے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ 

 

 

 

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