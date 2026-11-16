صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جہانیاں:علامہ اقبال ایکسپریس کا انجن فیل،1گھنٹہ تاخیر کا شکار

  • ملتان
جہانیاں:علامہ اقبال ایکسپریس کا انجن فیل،1گھنٹہ تاخیر کا شکار

جہانیاں (نمائندہ دنیا)سیالکوٹ سے کراچی جانے والی علامہ اقبال ایکسپریس کا جہانیاں ریلوے اسٹیشن کے قریب اچانک انجن فیل ہوگیا، جس کے باعث ٹرین تقریباً ایک گھنٹے تک اسٹیشن پر کھڑی رہی اور مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔

تفصیلات کے مطابق انجن خراب ہونے کے باعث اپ ٹریک پر ٹرینوں کی آمدورفت بھی تقریباً ایک گھنٹے تک معطل رہی۔ ریلوے حکام نے صورتحال کا نوٹس لیتے ہوئے متبادل انجن کا انتظام کیا، جس کے بعد علامہ اقبال ایکسپریس کو تقریباً ایک گھنٹے کی تاخیر سے کراچی کے لیے روانہ کردیا گیا۔ ٹرین کی روانگی کے بعد ریلوے ٹریک پر آمدورفت بحال ہوگئی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

مٹن، بیف، مچھلی کی طلب میں اضافہ، قیمتیں بے قابو

کارڈیک، کینسر، سپیشلٹیز کے ہسپتال بنائے جارہے : وزیر صحت

آئندہ ماہ مزید 13 ٹرینیں آؤٹ سورس کرینگے : حنیف عباسی

سموگ سے بچاؤ کیلئے عوامی تعاون ناگزیر : ڈپٹی کمشنر

مکہ، مدینہ پر حوثی حملے انتہائی تشویشناک : طاہر محمود اشرفی

حکومت کسانوں کو براہ راست ریلیف فراہم کرے :جاوید قصوری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مولانا مودودی کی قبر
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بند کمروں کی سیاست
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
منرلز‘ پٹرولیم قیمتیں اور پاکستانی معیشت
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
سب سے بڑا مگر کھدر پوش افسر
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
وہی ان کی ستیزہ کاری ہے … (2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سیرت ِنبوی ﷺ آیاتِ قرانی میں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر