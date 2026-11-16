چھوٹے تاجر شدید معاشی مشکلات کاشکار،خواجہ محمد شفیق ملتان 16 نومبر ، 2026

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ملتان (لیڈی رپورٹر)مرکزی انجمن تاجران بدھلہ سنت کی تقریب حلف برداری منعقد ہوئی، جس میں چیئرمین آل پاکستان انجمن تاجران و سرپرست اعلیٰ چیمبر آف سمال ٹریڈرز خواجہ محمد شفیق نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔

تقریب میں صدر چیمبر آف سمال ٹریڈرز جنوبی پنجاب چودھری طارق کریم، جنرل سیکرٹری ضلع ملتان خواجہ یاسر اشفاق، رانا محمد اصغر، چیئرمین ملک طاہر ڈوگر، میاں جاوید شاہد، وسیم اسلم بٹ، خادم بٹ، یاسر بٹ، خواجہ بلال اور سلمان بٹ سمیت تاجروں کی بڑی تعداد موجود تھی۔