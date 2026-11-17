بجلی کی بندش کا شیڈول جاری
ملتان(خصوصی رپورٹر))میپکو ریجن میں ضروری مرمت کے باعث آج اور کل مختلف اوقات میں بجلی بند رہے گی۔ملتا ن سرکل کے 11KVملتان روڈ،19 کسی اورایس ٹی ایم فیڈرز سے کل نوبجے صبح تا ایک بجے دن بجلی بند رہے گی۔
میپکو ریجن میں ضروری مرمت کے باعث آج اور کل مختلف اوقات میں بجلی بند رہے گی۔ملتا ن سرکل کے 11KVملتان روڈ،19 کسی اورایس ٹی ایم فیڈرز سے کل نوبجے صبح تا ایک بجے دن بجلی بند رہے گی۔
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