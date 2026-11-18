سکالر شپس کا اعلان
ملتان(خصوصی رپورٹر)ہائر ایجوکیشن کمیشن (ایچ ای سی)نے تعلیمی سال 2027-28 کے لئے چینی حکومت کی سکالرشپس کا اعلان کر دیا ہے ایچ ای سی کے مطابق پاکستانی طلبہ بیچلر، ماسٹرز اور پی ایچ ڈی پروگرامز کے لیے درخواستیں جمع کرا سکتے ہیں۔
ہائر ایجوکیشن کمیشن (ایچ ای سی)نے تعلیمی سال 2027-28 کے لئے چینی حکومت کی سکالرشپس کا اعلان کر دیا ہے ایچ ای سی کے مطابق پاکستانی طلبہ بیچلر، ماسٹرز اور پی ایچ ڈی پروگرامز کے لیے درخواستیں جمع کرا سکتے ہیں۔
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