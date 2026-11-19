ٹاسک فورس فیلڈ میں متحرک
ملتان (خصوصی رپورٹر)سوئی گیس ٹاسک فورس کی کارروائی 05 میٹر منقطع، 60 کیسز کی چیکنگ کی گئی ۔ دو میٹر جو کنزیومر نے اتار کر رکھے تھے ریکور کر لئے گئے ، تین میٹر کمپریسر استعمال کرنے کے باعث منقطع کئے گئے
سوئی گیس ٹاسک فورس کی کارروائی 05 میٹر منقطع، 60 کیسز کی چیکنگ کی گئی ۔ دو میٹر جو کنزیومر نے اتار کر رکھے تھے ریکور کر لئے گئے ، تین میٹر کمپریسر استعمال کرنے کے باعث منقطع کئے گئے
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