7مسافر زیر حراست
ملتان (کرائم رپورٹر ) بیرون ملک سے آنے والے متعدد افراد کو ایف آئی اے نے گرفتار کرکے سرکل آفس منتقل کردیا ۔ گرفتارہونے والوں میں ناصر ،طارق ،عبدالرازق،محمد طارق ،آصف ، نادر حسین اور محمد آصف شامل ہیں۔
بیرون ملک سے آنے والے متعدد افراد کو ایف آئی اے نے گرفتار کرکے سرکل آفس منتقل کردیا ۔ گرفتارہونے والوں میں ناصر ،طارق ،عبدالرازق،محمد طارق ،آصف ، نادر حسین اور محمد آصف شامل ہیں۔
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