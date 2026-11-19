خاتون سے مبینہ زیادتی پولیس کارروائی شروع
ملتان (کرائم رپورٹر )شاہ شمس پولیس نے خاتون کو مبینہ زیادتی کا نشانہ بنانے کی اطلاع پر کارروائی شروع کردی ۔ پولیس کو گلستان کالونی سے خاتون نے اطلاع دی کہ ملزم سے لین دین کا معاملہ چل رہا تھا جس کے پاس مسئلے کے حل کیلئے پہنچی تو اس نے زبردستی پکڑ کر مبینہ زیادتی کا نشانہ بنایا ۔
شاہ شمس پولیس نے خاتون کو مبینہ زیادتی کا نشانہ بنانے کی اطلاع پر کارروائی شروع کردی ۔ پولیس کو گلستان کالونی سے خاتون نے اطلاع دی کہ ملزم سے لین دین کا معاملہ چل رہا تھا جس کے پاس مسئلے کے حل کیلئے پہنچی تو اس نے زبردستی پکڑ کر مبینہ زیادتی کا نشانہ بنایا ۔
Comments / رائے دیں
Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.
Approved Comments