خاتون مسافر آف لوڈ
ملتان ( کرائم رپورٹر )ایف آئی اے بیرون ملک جانے والی خاتون نادیہ کنول کو فلائٹ سے آف لوڈ کرکے گرفتار کرلیا سرکل آفس منتقل کردیا گیا ۔ خاتون نے امیگریشن کلیئرنس کے دوران خود کو شادی شدہ ظاہر کرکے اقامہ پیش کیا۔
ایف آئی اے بیرون ملک جانے والی خاتون نادیہ کنول کو فلائٹ سے آف لوڈ کرکے گرفتار کرلیا سرکل آفس منتقل کردیا گیا ۔ خاتون نے امیگریشن کلیئرنس کے دوران خود کو شادی شدہ ظاہر کرکے اقامہ پیش کیا۔
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