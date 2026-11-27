12سالہ بچہ لواحقین کے سپرد
ملتان(لیڈی رپورٹر)چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا احسن اقدام 12 سالہ گھر سے بھاگا گمشدہ بچہ لواحقین کے حوالے کر دیا گیا 12 سالہ رمضان ولد رحمت اللہ کو کچھ قبل لاری اڈہ سے حفاظتی تحویل میں لیا گیا تھا۔
چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا احسن اقدام 12 سالہ گھر سے بھاگا گمشدہ بچہ لواحقین کے حوالے کر دیا گیا 12 سالہ رمضان ولد رحمت اللہ کو کچھ قبل لاری اڈہ سے حفاظتی تحویل میں لیا گیا تھا۔
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