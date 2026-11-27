ایم ڈی اینڈوکرائنولوجی تعینات
ملتان(لیڈی رپورٹر)نشتر میڈیکل یونیورسٹی ملتان میں ایم ڈی اینڈوکرائنولوجی پروگرام کے سپروائزر کی ذمہ داری ڈاکٹر محبوب قادر کو سونپ دی گئی ہے۔ وہ یونیورسٹی میں شعبہ اینڈوکرائنولوجی کے ماہر معالج ہیں۔
نشتر میڈیکل یونیورسٹی ملتان میں ایم ڈی اینڈوکرائنولوجی پروگرام کے سپروائزر کی ذمہ داری ڈاکٹر محبوب قادر کو سونپ دی گئی ہے۔ وہ یونیورسٹی میں شعبہ اینڈوکرائنولوجی کے ماہر معالج ہیں۔
Comments / رائے دیں
Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.
Approved Comments