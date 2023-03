آئین ہمارے حقوق کے تحفظ کی ضمانت دیتاہے ،کمشنر سرگودھا 09 مارچ ، 2023

سرگودھا(سٹاف رپورٹر ) کمشنر ؍چیئرمین تعلیمی بورڈ سرگودہا محمد اجمل بھٹی کی زیر صدارت ادبی مقابلہ جات کے سلسلہ میں انٹر بورڈ تقریری مقابلہ جات کا انعقاد کیاگیا ۔ ڈویژن بھر کے میٹرک او رانٹر میڈیٹ کے طلباء وطالبات کے مابین اردو اور انگریزی تقریری مقابلہ جات کا انعقاد کیاگیا ۔

اردو کا عنوان میرا آئین میری آزادی کی ضمانت اور انگریزی کا عنوان My Constitution Guarantee Of My Freedoms’’ اس موقع پر سیکرٹری بورڈ ڈاکٹر محسن عباس اور کنٹرولر امتحانات ریاض قدیر بھٹی کے علاوہ مختلف تعلیمی اداروں کے اساتذہ کرام او رطلباء وطالبات بھی موجود تھیں ۔ کمشنر محمد اجمل بھٹی نے خطاب کرتے ہوئے آئین ہمارے حقوق کے تحفظ کی ضمانت دیتاہے ،ہمیں اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں بھی تلقین کرتا ہے ۔ انہوں نے طلبہ سے عہد لیا کہ وہ سوشل میڈیا او رموبائل فون کو صرف اپنی تعلیم کیلئے استعمال کریں گے او رزیادہ وقت والدین کو دینگے۔

