آکسفورڈ یونیورسٹی اور سرگودھا کی نجی یونیورسٹی کے مابین ایم او یو سرگودھا 09 اپریل ، 2023

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) آکسفورڈ یونیورسٹی اور سرگودھا کی نجی یونیورسٹی کے مابین ایک ایم او یو طے ہوا جس کے تحت آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسرز آن لائن اور یہاں آکر طلبہ کی کیرئیر کونسلنگ کریں گے ۔

آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر جعفری نے ر واں ماہ کے شروع میں یونیورسٹی کے طلباء کو مختلف موضوعات پرآن لائن لیکچر دیا۔ جبکہ گزشتہ روز آکسفورڈ یونیورسٹی کے ڈاکٹر طلحہ جمال پیرزادہ نے سرگودہا کیمپس میں استاتذہ کو کئیر کونسنگ کی اور انہیں مختلف سکلز بتائے ۔ انہوں نے طلباء کو How to Dream like a scientists کے موضوع پر materical سائنس لیکچر دیا۔

