انسداد منشیات آگاہی مہم ،گورنمنٹ ماڈل ہائی سکول میں سیمینار سرگودھا 13 اپریل ، 2023

بھکر (ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال ملک مشتاق حسین کی طرف سے انسداد منشیات آگاہی مہم تسلسل کیساتھ جاری ہے۔

اس سلسلہ میں ڈرگ ابیوز سیمینار کا انعقاد گورنمنٹ ماڈل ہائی سکول بھکر میں کیا گیا جس میں ایکسائیز اینڈ ٹیکسیشن بھکر کی بھی خصوصی معاونت شامل تھی آگاہی سیمینار سے ڈپٹی ڈا ئریکٹر سوشل ویلفیر اینڈ بیت المال ملک مشتاق حسین اور ایکسائز انسپکٹر صادق حسین انسپکٹر نے خطاب کیا اس موقع پر سکول کے اساتذہ کرام،طلباء اور سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والی سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ آگاہی سیمینار کے اختتام پر شرکاء نے گورنمنٹ ماڈل ہائی سکول سے ریلوے روڈ تک آگاہی واک کرتے ہوئے say no to Drugs کے نعرئے لگائے اور آخر میں منشیات فری پاکستان کے لیے دعا بھی کی گئی۔سماجی حلقوں کی جانب ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال ملک مشتاق حسین کی کاوشوں کو سراہا گیا۔

