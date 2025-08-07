مغوی تاجر بازیاب ورنہ احتجاج کا راستہ اختیار کیا جائیگا:تاجررہنما
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)چیمبر آف کامرس، انجمن تاجران، سمال چیمبر اینڈ سمال بزنس، اور صرافہ ایسوسی ایشن سمیت دیگر تاجر تنظیموں نے مغوی کی فوری بازیابی اور اغواکاروں کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔
اس حوالے سے پریس کلب میں ایک اہم پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں متعدد تاجر رہنماؤں نے شرکت کی۔ پریس کانفرنس سے چیمبر آف کامرس سرگودھا کے صدر خواجہ یاسر قیوم، صدر سمال چیمبر حسن یوسف، مرزا سلمان مغل، امجد محمود بھٹی ، ڈاکٹر غلام مرتضیٰ، ، ملک اویس اختر ایڈووکیٹ ، خطیب قاری نگاہ مصطفی، عبدالسلام، ملک عابد اعوان اور ڈاکٹر طاہر فاروق نے اظہار خیال کیا۔تاجر رہنماؤں نے کہا کہ تاجر شاہد رضا کو دکان سے گھر جاتے ہوئے نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا، فوری کارروائی نہ کی گئی تو شہر بھر کی تاجر برادری احتجاج کا راستہ اختیار کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔