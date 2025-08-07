صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پانی چوری کے خلاف جاری مہم سے نتائج نہ مل سکے

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)نہری پانی کی غیر مساوی ترسیل سرکاری پانی چوری کی روک تھام میں بڑی رکاوٹ ثابت ہو رہی ہے اور موثر حکمت عملی نہ اپنانے کی وجہ سے پانی چوری کے خلاف جاری مہم بھی مطلوبہ نتائج نہیں دے رہی۔۔۔

مانیٹرنگ ادارے کی رپورٹ کے مطابق سرگودھا سمیت پنجاب کے اکثر اضلاع میں نہری پانی کی تقسیم کے حوالے سے ٹھوس منصوبہ بندی، پانی کے ذرائع میں اضافہ، تقسیم اور موجودہ وسائل کے زیادہ سے زیادہ محفوظ استعمال کے ذریعے بہتری لانے کے اقدامات صرف سرکاری دستاویزات کی زینت ہیں ،مناسب عملدرآمد نہ ہونے سے پانی چوری بدستور جاری ہے ،مگر مقامی افسران سب اچھا کا راگ الاپ رہے ہیں ،جس کے باعث ان اضلاع میں معاشی نمو بھی تیزی سے متاثر ہو رہی ہے ،جس پر سول ایڈمنسٹریشن کو نوٹس لینے اور مربوط حکمت عملی اختیار کرنے کی ضرورت پر زور دیاگیا ہے ۔

 

