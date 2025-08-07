جشن آزادی شایان شان طریقے سے منانے کیلئے سمال انڈسٹریزاسٹیٹ میں اجلاس
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ایم ڈی پنجاب سمال انڈسٹریز سائرہ عمر کی ہدایت پر جشن آزادی کو شایان شان طریقے سے منانے کے لیے سمال انڈسٹریزاسٹیٹ میں اجلاس منعقد ہوا۔۔۔
جس میں ریجنل ڈائریکٹر عبدالرحمن اوراسسٹنٹ ڈائریکٹر ملک محمد فیاض ماہل نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ آزادی ایک گراں قدروبیش قیمت نعمت ہے ،سمال انڈسٹریز اسٹیٹ میں انڈسٹریل مالکان اسٹیٹ میں صفائی کا خاص خیال رکھتے ہوئے یوم آزادی کے موقع پر اپنی انڈسٹری کو برقی قمقموں سے روشن کر کے پاکستانی پرچم لگائیں۔