د کاندوں اور ریڑھی بانوں کا پرچی فیس کیخلاف احتجاج

  • سرگودھا
د کاندوں اور ریڑھی بانوں کا پرچی فیس کیخلاف احتجاج

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) غلہ منڈی کے د کاندوں اور ریڑھی بانوں کا پرچی فیس وصولی کیخلاف احتجاج، کام بند کرتے ہوئے مظاہرین نے روڈ بلاک کر کے شدید نعرے بازی کی اس موقع پر ریڑھی بانوں اور دوکانداروں کا کہنا تھا کہ انتظامیہ نے پارکنگ اسٹینڈ کا ٹھیکہ دیا۔۔۔

 لیکن انٹری گیٹ پر بھی فیس وصولی جاری ہے ،غلہ منڈی کے داخلی راستوں پر پرائیویٹ افراد بٹھا کر بھتہ وصولی کی جا رہی ہے ،ٹھیکہ پارکنگ کا ہوا یہ پارکنگ چھوڑ کر مین گیٹس پر بیٹھ گئے ہیں،ہم پہلے ہی سب ٹیکس دے رہے ہیں۔ اب یہ ظلم کیا جا رہا ہے ،مظاہرین نے اعلان کیا کہ ٹھیکیدار کا ٹھیکہ کینسل کیا جائے ورنہ احتجاج کا دائرہ کار بڑھا دینگے ۔اطلا ع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ غیر قانونی پرچی وصول کرنیوالے 2 افراد گرفتار کر لئے ۔ 

 

