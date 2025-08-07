سرگودھا میں چینی کا بحران برقرار بلیک میں فروخت جاری
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)انتظامیہ کے دعوؤں کے برعکس سرگودھا میں چینی کا بحران نہ صرف برقرار ہے بلکہ انتظامیہ اور ڈیلرز کے مابین آنکھ مچولی کے کھیل نے مافیا کو مزید مضبوط کر دیا ہے۔۔۔
ایک طرف انتظامیہ دعویٰ کر رہی ہے کہ شہریوں کے لیے چینی کی فروخت کو یقینی بنانے کے لیے مختلف ڈیلرز کو چینی فراہم کر دی گئی ہے تاکہ عوام کو سستے داموں سرکاری ریٹ پر چینی مل سکے مگر اس کے باوجود سرگودھا اور گردو نواح کے علاقوں میں چینی کے ریٹ 200 روپے سے 210 روپے تک بلیک میں دستیاب ہے ، بیشتر علاقوں میں تو چینی سرے سے دستیا ب نہیں،مرکزی مارکیٹوں میں صرف تین دن کیلئے چینی دستیاب ہوئی جہاں لائنوں میں لگ کر لو گ چینی خریدتے رہے۔۔ سٹہ بازی کے ذریعے خریدی گئی ہزاروں ٹن چینی اب بھی خفیہ گودامو ں میں موجود ہے ، مگر انتظامیہ مکمل طور پر بے بس ہے ،رہی سہی کسر محکمہ فوڈ نے پوری کر دی جہاں کوٹہ سیل لگ گئی ہے اور افسران و ملازمین نہ صرف سفارش بلکہ مبینہ طور پر مراعات لے کر کوٹہ جاری کر رہے ہیں ۔