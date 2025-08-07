صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کندیاں: دو منی ٹرکوں میں خوفناک تصادم، دو افراد جاں بحق

  • سرگودھا
کندیاں: دو منی ٹرکوں میں خوفناک تصادم، دو افراد جاں بحق

کندیاں (نمائندہ دنیا ) دانش سکول کے قریب، میانوالی مظفرگڑھ روڈ پر الصبح دو منی ٹرکوں کے درمیان خوفناک تصادم ہوا، جس کے نتیجے میں دونوں گاڑیوں کے ڈرائیور موقع پر جاں بحق ہوگئے ۔

گاڑیوں کے ساتھ موجود ہیلپرز اس حادثے میں محفوظ رہے ۔ مرنے والے ایک ڈرائیور کی شناخت محمد ندیم ولد محمد شکور سکنہ کوٹ ادو جبکہ دوسرے کی شناخت مزمل سکنہ بھکر کے نام سے ہوئی ہے ۔پولیس کے مطابق حادثہ ایک ٹرک کے ڈرائیور کے سو جانے کی وجہ سے پیش آیا۔ مرنے والے ڈرائیورز کی نعشیں پوسٹ مارٹم کے لیے ڈی ایچ کیو اسپتال منتقل کر دی گئی ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ایک روزہ ورکشاپ

گوشت مزید 9 روپے کلو مہنگا

غلہ منڈی بنانے کیخلاف حکم امتناعی

ملی نغموں کے مقابلے میں پہلی پوزیشن

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تنے کے درپے ہونے والے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جنگل کا قانون
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
غزہ: قحط اور قحط الرجال
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پلاسٹک کی تباہ کاریاں
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
کہاں جائیں حضور!
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث …(حصہ ہشتم)
مفتی منیب الرحمٰن