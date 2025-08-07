کندیاں: دو منی ٹرکوں میں خوفناک تصادم، دو افراد جاں بحق
کندیاں (نمائندہ دنیا ) دانش سکول کے قریب، میانوالی مظفرگڑھ روڈ پر الصبح دو منی ٹرکوں کے درمیان خوفناک تصادم ہوا، جس کے نتیجے میں دونوں گاڑیوں کے ڈرائیور موقع پر جاں بحق ہوگئے ۔
گاڑیوں کے ساتھ موجود ہیلپرز اس حادثے میں محفوظ رہے ۔ مرنے والے ایک ڈرائیور کی شناخت محمد ندیم ولد محمد شکور سکنہ کوٹ ادو جبکہ دوسرے کی شناخت مزمل سکنہ بھکر کے نام سے ہوئی ہے ۔پولیس کے مطابق حادثہ ایک ٹرک کے ڈرائیور کے سو جانے کی وجہ سے پیش آیا۔ مرنے والے ڈرائیورز کی نعشیں پوسٹ مارٹم کے لیے ڈی ایچ کیو اسپتال منتقل کر دی گئی ہیں۔