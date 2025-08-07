صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کالاباغ میں مضر صحت گوشت کی فروخت سرعام جاری

کالاباغ (نمائندہ دنیا)کالاباغ میں مضر صحت گوشت کی فروخت سرعام جاری ہے ، جس کے باعث علاقے کے لوگوں میں مختلف بیماریوں کا پھیلاؤ ہو رہا ہے ۔

 قصابوں کے پاس مذبح خانہ نہ ہونے کے باعث بیمار اور لاغر جانور گھروں میں ذبح کیے جا رہے ہیں اور ان کا مضر صحت گوشت سرعام فروخت کیا جا رہا ہے ۔ عوامی سماجی حلقوں نے ڈپٹی کمشنر میانوالی، خالد جاوید گورائیہ اور تحصیل انتظامیہ سے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے تاکہ مضر صحت گوشت کی فروخت کا خاتمہ کیا جا سکے ۔ تفصیلات کے مطابق کالاباغ میں مذبح خانہ نہ ہونے کی وجہ سے قصاب کم قیمت میں بیمار جانور خرید کر انہیں اپنے گھروں میں ذبح کرتے ہیں اور پھر ان کا گوشت عوام کو فروخت کرتے ہیں جس سے علاقہ کے لوگوں میں پیٹ اور معدے کی بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ عوامی سماجی حلقوں نے انتظامیہ سے مضر صحت گوشت کی فروخت روکنے اور متعلقہ افراد کے خلاف کارروائی کرنے کی اپیل کی ہے ۔

 

