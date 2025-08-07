حکومتیں تبدیل ،بلدیاتی اداروں کی بحالی کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہوسکا
جوہرآباد(نمائندہ دُنیا )حکومتوں کی دو بار تبدیلی کے باوجود بلدیاتی اداروں بحالی کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔۔۔
جمہوریت کی بنیادی اکائی تصور کئے جانیوالے ان اداروں پر عوامی نمائدوں کی بجائے بیورو کریسی کے تسلط سے جمہوریت کی روح زخمی ہو رہی ہے ، جمہوری روایات کا تقاضہ ہے کہ ان اداروں کی باگ ڈور سرکاری افسران کی بجائے منتخب عوامی نمائندوں کے ہاتھ میں دی جائے تاکہ عوامی مسائل ان کی دہلیز پر حل کرنے اور گلی محلے کی سطح پر ڈویلپمنٹ کا عمل تیز کرنے کا خواب پورا ہو سکے ۔